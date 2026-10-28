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    നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം

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    നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം
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    നേ​താ​ജി ക​പ്പി​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത് സീ​സ​ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ം നടത്തുന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നേ​താ​ജി ക​പ്പി​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത് സീ​സ​ൺ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ മ​ബേ​ല​യി​ലെ ആ​സാ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​മാ​നി​ലെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടീ​മാ​യ നേ​താ​ജി എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. കേ​ര​ള മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ൾ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ണ്ട്.​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പു​റ​മേ മി​ക​ച്ച ഫോ​ർ​വേ​ഡ്, ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ, ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഗ്രൂ​പ് നി​ർ​ണ​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ന​ട​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വ​രു​ൺ, അ​സ്സീം, മു​ഹ്‍യി​ദ്ധീ​ൻ , ഷാ​ഫി ബേ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - The sixth season of the Netaji Cup begins on Friday.
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