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    'ആഗോള ദൈവദശക പാരായണ'ത്തിൽ പങ്കാളികളായി എസ്.എൻ.സി.എസ്

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    ആഗോള ദൈവദശക പാരായണത്തിൽ പങ്കാളികളായി എസ്.എൻ.സി.എസ്
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    എസ്.എൻ.സി.എസ് അംഗങ്ങൾ 'ആഗോള ദൈവദശക പാരായണ'ത്തിൽ പങ്കാളികളായപ്പോൾ

    മനാമ: ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സാർവലൗകിക പ്രാർത്ഥനയായ ‘ദൈവദശകം’ ഒരേസമയം ലോകമെമ്പാടും ആലപിച്ച ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ ശ്രീനാരായണ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി (എസ്.എൻ.സി.എസ്) പങ്കാളികളായി. ഒക്ടോബർ 25ന് നടന്ന സംഗമത്തിൽ ലോകത്തിലെ 50ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഒരേ മനസ്സോടെ പങ്കെടുത്തത്.

    ​ജർമ്മനി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ശ്രീനാരായണ ഫോറം ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്' എന്ന സംഘടനയുടെയും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോ. വരുൺ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോകസമാധാനം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ ആഗോള പ്രാർത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    ​ഗുരുദേവന്റെ സമാധാന സന്ദേശം ലോകത്തെമ്പാടും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ചരിത്ര സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിച്ചത് അതിരറ്റ അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് എസ്.എൻ.സി.എസ് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Sree Narayana Cultural Society Participates in Global Daiva Dasakam Event
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