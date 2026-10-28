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    റി​യാ​ദ്-​കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ൻ

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    റി​യാ​ദ്-​കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ൻ
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    റി​യാ​ദ് - കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം. സി .​സി സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി 2027 കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ റി​യാ​ദ്-​കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ബ​ത്ഹ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ സി.​കെ പാ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ര്‍ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൊ​ന്‍മ​ള ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ പൊ​ന്‍മ​ള, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കു​ട്ടി പൂ​വാ​ട്, ഹാ​ഷിം കു​റ്റി​പ്പു​റം, ദി​ലൈ​പ് ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ട​യൂ​ര്‍, ഹ​മീ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​നൂ​ര്‍, റ​ഷീ​ദ് അ​ത്തി​പ്പ​റ്റ, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ന്‍മ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി 2027 കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ കെ.​എം.​സി.​സി മെ​മ്പ​ര്‍മാ​രെ​യും പ​ദ്ധ​തി യി​ല്‍ അം​ഗ​മാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

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    News Summary - Riyadh-Kotakkal Mandal KMCC Community Safety Plan Campaign
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