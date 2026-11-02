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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഷ​മ്മാ​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഷ​മ്മാ​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
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    ബു​റൈ​ദ : ഒ​ൻ​പ​താം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഷ​മ്മാ​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദ് കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ജീ​ബ് മ​ങ്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​വ​ൻ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം അ​ശോ​ക​ൻ കെ​ടാ​കു​ള​വും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം സു​ഹൈ​ൽ എ​ട​ക്ക​ര​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചി​രാ​വി​ള, ജ​യ​ൻ ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​മേ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ് കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ​ർ​വീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സ​ജീ​വ​ൻ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ​യ​ൻ ജോ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ന​ജീ​ബ് മ​ങ്ക​ട (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷാ​ജി പു​ന​ലൂ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ശോ​ക​ൻ കെ​ടാ​കു​ളം (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​യ​ൻ ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജീ​വ​ൻ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Qasim Expatriate Association concludes Shammas Area Conference
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