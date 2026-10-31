നോർക്ക കെയർ പദ്ധതി മുടങ്ങരുത് -കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദിtext_fields
റിയാദ്: എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പ്രവാസികൾക്കായി നടപ്പാക്കിയ നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി മുടങ്ങരുതെന്ന് റിയാദ് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി അഭ്യർഥിച്ചു.
പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നടപടി പ്രവാസികൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോക കേരളസഭയിലൂടെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചും വിവിധ കോണുകളിൽനിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുമാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നോർക്ക കെയർ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുള്ള പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കിയ പദ്ധതി വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് നേടിയത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോളിസി എടുക്കാതിരുന്നവർ പോലും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ട് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ അംഗങ്ങളാവാനും, തുടർചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള വരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പോളിസി പുതുക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ സഹായം നൽകിയ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരും നിരന്തരം നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. സംശയങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി മറുപടി നൽകാനും നടപടികൾ സുഗമമാക്കാനും നോർക്കയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഹകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ച സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തതും അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നതും പ്രവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. പ്രവാസികളെ വീണ്ടും സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ നോർക്ക കെയർ പദ്ധതി തുടരാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.