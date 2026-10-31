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    നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം; ഭീ​മ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ

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    റി​യാ​ദ്: നാ​ടി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വീ​ണ്ടും പി​ഴി​യു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ കു​ത്ത​നെ കൂ​ട്ടി​യ പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ശ​ക്ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ 13,411 രൂ​പ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജി​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി പ്രീ​മി​യം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ രീ​തി കാ​ര​ണം പാ​വ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ അ​ധി​ക​മാ​യി അ​ട​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട നോ​ർ​ക്ക, സ്വ​കാ​ര്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൊ​ള്ള​ലാ​ഭ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കീ​ശ ചോ​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തി​ക​ച്ചും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ട​ൻ തി​രു​ത്ത​ണം.

    വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Norka Insurance Hike Protests
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