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    നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന; പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റ​ണം -ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി

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    പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന; പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റ​ണം -ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി
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    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ–​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക കെ​യ​ർ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി. പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യാ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പ​രി​ധി, ക്ലെ​യിം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഗ​ള്‍ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ–​അ​പ​ക​ട പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള​വ​ർ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന ക​ളി​ലും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രു​ത്തു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​റും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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