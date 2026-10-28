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    റി​യാ​ദി​ലെ വ​ണ്ടൂ​ർ ഏ​രി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

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    റി​യാ​ദി​ലെ വ​ണ്ടൂ​ർ ഏ​രി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
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    കെ. ​നി​സാ​ർ, സ​ജി​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ന്നി​ക്കോ​ട​ൻ, ആ​തി​ഫ് പൂ​വ്വ​ത്തി​ക്ക​ൽ ചെ​റു​കോ​ട്

    റി​യാ​ദ്: വ​ണ്ടൂ​ർ ഏ​രി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദി​ലെ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​പി. സ​ഗീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി സ​ക്കീ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് ആ​തി​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സൈ​ന​ർ ഒ​ബാ​യ​ർ, സ​ഫീ​ർ ത​ളാ​പ്പി​ൽ, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല ക​ള്ളി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പി.​എം.​എ ജ​ലീ​ൽ, പി.​കെ ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കെ. ​നി​സാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും സ​ജി​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ പ​ന്നി​ക്കോ​ട​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ആ​തി​ഫ് പൂ​വ്വ​ത്തി​ക്ക​ൽ ചെ​റു​കോ​ട് ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 17 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും 13 അം​ഗ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പി.​ടി ഷാ​മി​ൽ, മൂ​സ​കോ​യ (വൈ​സ് പ്ര​സി), പി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ജി​ൽ, കെ.​സൂ​ര​ജ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ടി.​പി റി​യാ​സ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), അ​ഷ്റ​ഫ് മോ​യ്ക്ക​ൽ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അ​ക്ബ​ർ വാ​ള​ശ്ശേ​രി (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ).

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    News Summary - New leadership for the Welfare Association in the Wandoor area of ​​Riyadh
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