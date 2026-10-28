Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മീ​ലാ​സ് മു​ള്ള​മ്പാ​റ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് സ​ര്‍ഗ​സ​ദ​സ്സി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മീ​ലാ​സ് മു​ള്ള​മ്പാ​റ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് സ​ര്‍ഗ​സ​ദ​സ്സി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    മീ​ലാ​സ് മു​ള്ള​മ്പാ​റ​യു​ടെ 'മ​ല​പ്പു​റം കി​സ്സ' എ​ന്ന നോ​വ​ൽ മു​സാ​ഫി​ർ, ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ന് കോ​പ്പി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ജി​ദ്ദ: മീ​ലാ​സ് മു​ള്ള​മ്പാ​റ എ​ന്ന തൂ​ലി​ക നാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് സ​ലീം മു​ള്ള​മ്പാ​റ​യു​ടെ വി​വി​ധ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.​ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​ര്‍ഗ​സ​ദ​സ്സി​ല്‍ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മു​സാ​ഫി​ർ, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ബ്ലോ​ഗ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ന് 'മ​ല​പ്പു​റം കി​സ്സ' എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ൻ്റെ കോ​പ്പി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നോ​വും വേ​വും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ് മീ​ലാ​സെ​ന്നും ബാ​ല്യ കൗ​മാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പി​ൻ ന​ട​ത്ത​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ല​പ്പു​റം കി​സ്സ​യെ​ന്ന നോ​വ​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​സാ​ഫി​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ലീം മു​ള്ള​മ്പാ​റ​യു​ടെ 'വ​സ​ന്തം വ​രാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല' എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം, ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ദു, പ്യാ​രി ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും, സ​ലീ​ന മു​സാ​ഫി​റി​നും മ​റ്റൊ​രു ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ചു​വ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന പു​സ്ത​കം ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യും, കെ.​ടി.​എ മു​നീ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഗാ​യ​ക​ൻ മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫി​നും മു​സ്ത​ഫ തോ​ളു​രി​നും ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മീ​ലാ​സി​ൻ്റെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ഹൃ​സ്വ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തി ത​നി​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക​വി​ത​ക​ൾ ഏ​തെ​ല്ലാ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ദു സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വാ​യ​ന മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ൻ്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ലെ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ് പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ല​ത്തീ​ഫ് എ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​ട്ട്സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫ്, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ർ, ജാ​ഫ​റ​ലി പാ​ല​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ക്ക​ണ്ണി, പ്യാ​രി​മി​ർ​സ, സ​ലീ​ന മു​സാ​ഫി​ർ, അ​സൈ​ൻ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ തോ​ളൂ​ർ, വാ​സു ഹം​ദാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, ജ​നാ​സ​ർ, അ​രു​വി മോ​ങ്ങം, റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ന​സീ​ർ വാ​വ കു​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ന്തോ​ഷ് ക​ള​ക്കാ​ട്ട്, അ​നീ​സ് പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു . ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്സ​ലീം മീ​ലാ​സി​നു​ള്ള ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സി​ൻ്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം യൂ​സു​ഫ്, ഫ​സ​ലു, യ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. സ​ലീം മു​ള്ള​മ്പാ​റ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള പൊ​തു വ​യ​നാ​ശാ​ല​യാ​ണ് ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ത​ന്നെ വാ​യ​നാ​ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​വാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​ണ് എ​ഴു​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൻ എ​ഴു​താ​റു​മു​ണ്ടെ​ന്നും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ' ത്തി​ൽ ത​ന്റെ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും, ക​വി​ത​ക​ളും വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​തും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച പി​ന്തു​ണ​കൂ​ടി ഗ്ര​ന്ഥ ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യെ​ന്നും അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഷ​മീം ടീ​ച്ച​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​യ്യൂ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ദ്നു ഷ​ബീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Meelas Mullambara's books published at Mallus Sargasadhas in Jeddah
    Next Story
    X