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    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

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    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
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    ജു​ബൈ​ൽ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടേ​യും ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്റേ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​വും ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. മാ​രി​യ​ട്ട് കോ​ർ​ട് യാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മൂ​സ കോ​യ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജി സു​ബൈ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​സ ഷ​മീം ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ, സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് അ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗു​ലാം ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഭി​ഷേ​ക് സ​ത്യ​ൻ, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്മി​ൻ സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ​സ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഓ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ എ​ൻ.​കെ ദി​നേ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​ർ​ട്ട​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മൂ​സ കോ​യ ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്റെ ലോ​ഗോ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​മീ​ല ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് ആ​ലു​വ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീം ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു സ​ലാം, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ്, ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ശം​ല ന​ജീ​ബ്, വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​ർ​ച്ച​ന അ​ഭി​ഷേ​ക്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​നി ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷീ​ജ അ​ജീം, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി. ഖോ​ബാ​ർ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഭാ​വ​ന ദി​നേ​ശ്, ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​തി​നി​ധി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി, നാ​ജ്കോ അ​റേ​ബ്യ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ. സാ​ബു ഗോ​പാ​ല​ൻ, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ലേ​ഖ​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ന​വ്യ വി​നോ​ദി​ന്റെ 'പൊ​ൻ​തൂ​ലി​ക' എ​ന്ന സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബ​വും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഫാ​ത്തി​മ ഷാ​ജി, റീം ​റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​ൻ​സ​ൺ സാ​മു​വ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​വി ഹാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷാ​ജി സു​ബൈ​ർ (ചെ​യ.), മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (പ്ര​സി.), ബെ​ൻ​സ​ൺ സാ​മു​വ​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), യു.​വി ഹാ​രി​സ് (ട്ര​ഷ.), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, ശ​ര​ണ്യ ശ​ര​ത് (വൈ​സ് ചെ​യ.), എ​ൻ.​പി റി​യാ​സ്, എ​ബി ജോ​ൺ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ.), ലെ​നി​ൻ എം. ​കു​റു​പ്പ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ച​ക്കി​ങ്ങ​ൽ, ഷ​ജീ​ർ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ആ​ഷ ബൈ​ജു, സി​നി സ​ന്തോ​ഷ്, നീ​തു രാ​ജേ​ഷ്, ഫ​രീ​ദ ഹാ​രി​സ്, തോ​മ​സ് മാ​മൂ​ട​ൻ, മെ​ഹ​ർ ഷാ​ജി, സു​മൊ​ദ് മോ​ഹ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ, ന​വീ​ൻ കൊ​ത്തേ​രി (ഇ.​സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

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    News Summary - Jubail Province formed in the World Malayali Council
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