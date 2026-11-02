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    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന ജി​ദ്ദ വ​ണ്ടൂ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

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    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന ജി​ദ്ദ വ​ണ്ടൂ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​യു​ടെ പ്രീ​മി​യം തു​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭീ​മ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ജി​ദ്ദ വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ​യി​ലെ എ​ലാ​റ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രീ​മി​യം തു​ക മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യോ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം മ​മ്പാ​ട്, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം മ​മ്പാ​ട്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ യൂ​സ​ഫ് കു​രി​ക്ക​ൾ, മു​ഹ്‌​ള​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ഫി​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷം​സു ഇ​ല്ലി​ക്കു​ത്ത്, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് ചോ​ക്കാ​ട്, യൂ​നു​സ് പോ​രൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ തി​രു​വാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹ​സ്സ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, സി​ദ്ധി​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, സി​റാ​ജ് കാ​ളി​കാ​വ്, ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു മ​മ്പാ​ട്, മു​നീ​ഫ് ചോ​ക്കാ​ട്, ജാ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ തി​രു​വാ​ലി, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പോ​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    News Summary - Jeddah Wandoor KMCC protests Norca Care premium increase
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