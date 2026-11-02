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    ഇന്തോ–അറബ് അക്കാദമിക ബന്ധം ശക്തമാക്കി; ദുബൈ അറബി ഭാഷാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

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    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഇന്തോ–അറബ് അക്കാദമിക ബന്ധം ശക്തമാക്കി; ദുബൈ അറബി ഭാഷാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
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    റി​യാ​ദ്/​ദു​ബൈ: ഇ​ന്തോ–​അ​റ​ബ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 12ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ​സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​റ​ബി​ക് ലാം​ഗ്വേ​ജ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 70 ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 1500 ലേ​റെ ഭാ​ഷാ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ​ണ്ഡി​ത​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വി​വി​ധ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ഭാ​ഷാ​പ​ണ്ഡി​ത​രാ​യ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ, ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡോ. ​യൂ​സു​ഫ് ന​ദ് വി, ​ഡോ. നൂ​റു​ൽ അ​മീ​ൻ മ​ങ്ക​ട , ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​മ്പു​റം, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ബി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ര്യ​ൻ​തൊ​ടി​ക (റി​യാ​ദ്), പി.​കെ സ​ലീം അം​ലാ​സ്, ഡോ. ​കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ്, ഡോ. ​ഹാ​ഫി​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഫൈ​സി, ഡോ. ​സാ​ജി​ദ്, മൗ​ലാ​ന ഇ​ക്രി​മ​ത്, ഷ​മീം മ​ട​വൂ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ്സി​ന, ട്രെ​യി​ന​ർ സി.​എ റ​സാ​ഖ്, സി​റാ​ജ് ചെ​ലേ​മ്പ്ര, റാ​ഫി കൊ​പ്പ​റ​ക്ക​ളം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ചാ​ര​ണം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, ഭാ​ഷാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

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    News Summary - Indo-Arab academic ties strengthened
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