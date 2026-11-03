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    ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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     ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫി​റോ​സ് ചെ​റു​കോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി, ജി​ദ്ദ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് ചെ​റു​കോ​ട് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ഷ​നൂ​ജ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഷം​നാ​ട് ക​ണി​യാ​പു​രം, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ, കു​ഞ്ഞാ​ൻ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, അ​യ്യൂ​ബ് പ​ന്ത​ളം, പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ലം, വ​നി​ത​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മൗ​ഷ്മി ഷ​രീ​ഫ്, സി​മി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ജാ​ൻ​സി മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ദീ​പ്‌​ത​മാ​യ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യും സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Indira Gandhi Martyrdom Day Observance Program Organized
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