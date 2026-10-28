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യാംബു മുൻ പ്രവാസിയായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Former Yanbu expatriate and Kannur native passes away in his hometown.
യാംബു: മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലം സൗദി യാംബു പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂർ മാങ്കടവ് സ്വദേശി കമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന കല്ലുരിയകത്ത് അഹമ്മദ് കുട്ടി (70) നിര്യാതനായി.
സൗദി യാംബുവിൽ ദീർഘകാലം ബ്രോസ്റ്റ് കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ പഴയ പ്രവാസികൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതനാണ്. ഭാര്യ: ഇല്ലിക്കൽ സൈനബ.,മക്കൾ: നിയാസ്,ഖൈറുന്നിസ, ഹസീന, സുമയ്യ. മരുമക്കൾ : ഫൈസൽ, ഫൈസൽ, സുബൈർ.
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