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    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ശി​ഹാ​ബ് തെ​ക്കു​പു​റ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ശി​ഹാ​ബ് തെ​ക്കു​പു​റ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം ജി​ദ്ദ​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും 'പി​സ മു​അ​ല്ലി'​മാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച് പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ശി​ഹാ​ബ് തെ​ക്കു​പു​റ​ത്തി​ന് ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ലൂ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഷ​റ​ഫി​യ എ​ല്ലോ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ൻ ചെ​മ്മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, കെ.​പി സു​നീ​ർ, വി.​ടി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, കെ.​സി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, വി.​ടി ആ​രി​ഫ്, ഹ​മീ​ദ് മൂ​ർ​ഖ​ൻ, പി.​വി ഷാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​നൈ​സ് ബാ​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​ടി ഷി​ജാ​ഹ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശി​ഹാ​ബ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ലൂ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റാ​ൻ ഇ​നി​യും ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Expat Farewell In Jeddah
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