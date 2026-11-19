ഇ-ഗേറ്റ് സംവിധാനം പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകണംtext_fields
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കിയ ഇ-ഗേറ്റ് സംവിധാനം പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിൽ നേരിടുന്ന ചില സാങ്കേതികവും നടപടിക്രമപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്. ഇ-ഗേറ്റ് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ സീൽ ലഭിക്കാത്തത്, യാത്രക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുതിയ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധിക്കാനും യാത്രക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ രേഖകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയണം.
ഇതിനുപുറമെ, ഇ-ഗേറ്റ് വഴി യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഇമിഗ്രേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ട്രാവൽ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 1,000 രൂപ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കെ, സ്വന്തം യാത്രാ ചരിത്രം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകേണ്ടിവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കണം. യാത്രക്കാരുടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ നടപ്പാക്കിയ സംവിധാനം, പിന്നീട് അതിന്റെ രേഖകൾക്കായി വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കരുത്.
യാത്ര ചരിത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് ന്യായയുക്തമാക്കുകയും സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം പരിഗണിക്കുകയും വേണം. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ അതിവേഗം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഓരോ രേഖക്കും വേണ്ടി നാട്ടിലെ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങാനോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ഇ-ഗേറ്റ് വഴി യാത്ര ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഓൺലൈനായി സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം.
ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയണം. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്.
ഡിപ്പാർച്ചർ സീൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണുകയും, യാത്രാ ചരിത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള 1,000 രൂപ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും വേണം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ജനോപകാരപ്രദമാകുന്നത്. ഇ-ഗേറ്റ് യാത്ര സുഗമമാക്കാനുള്ള സംവിധാനമായിത്തന്നെ നിലനിർത്താനും, അത് കൂടുതൽ പ്രവാസിസൗഹൃദമാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തയാറാകണം.