Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സ​ഫാ​രി 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാ സഫാരി ഔട്ടലെറ്റുകളിലും ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് പ്രൊ​മോ​ഷ​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    സ​ഫാ​രി 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ ആ​ണ് സ​ഫാ​രി 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ യാ​തൊ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും ചെ​യ്യാ​തെ, എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഴ​വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ബേ​ക്ക​റി പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ്‌​സ്, മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, ഹോൗ​സ്ഹോ​ള്‍ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, ട്രെ​ന്‍ഡി റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, ഫു​ട്ട് വെ​യ​ര്‍, ലേ​റ്റ​സ്റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഗാ​ഡ്ജെ​റ്റു​ക​ള്‍, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ്, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍, ആ​ഡം​ബ​ര തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ 10, 20, 30 റി​യാ​ലി​ന് സ​ഫാ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും, ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​വി​ൽ കൊ​തി​യൂ​റു​ന്ന വി​വി​ധ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ, സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്ക്, ചൈ​നീ​സ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച കോം​മ്പോ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗാ​ർ​മെ​ൻ്സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മെ​ൻ​സ് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ചു​രി​ദാ​ർ, മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ്, ലേ​ഡീ​സ് ഡെ​നിം ജാ​ക്ക​റ്റ്, കി​ഡ്സ് വെ​യ​ർ, ഫൂ​ട്ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗ്സ്, ന്യൂ ​ബോ​ൺ ബേ​ബി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ട​ക്കം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​ത​രം എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ട്രി​മ്മ​ർ, ടോ​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, കാ​ൽ​ക്കു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, ഹെ​ഡ്സെ​റ്റു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ, തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ര​ത്തി​കൊ​ണ്ട് വ​മ്പി​ച്ച വി​ല​കു​റ​വോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് പ്രൊ​മോ​ഷ​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​മ്പ​ത് റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​ഴ്സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ 25 ടൊ​യോ​ട്ട യാ​രി​സ് കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ഫാ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ആ​യാ​ണ് പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ഴു ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു കാ​റു​ക​ളും എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നാ​ല് കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2027 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ അ​റി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​ൾ അ​ബു ഹ​മൂ​ർ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Safari 10, 20, 30 promotion begins
    Next Story
    X