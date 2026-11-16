‘അയനാന്തരങ്ങൾ’ നോവൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

‘അയനാന്തരങ്ങൾ’ നോവൽ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ പ്രവാസിയായ റഷീദ് കെ. മുഹമ്മദിന്റെ ‘അയനാന്തരങ്ങൾ’ നോവൽ ദോഹയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ‘അടയാളം ഖത്തറിന്റെ’ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പുസ്തകപ്രകാശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എഫ്.സി.സി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളനാട് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ എഡിറ്റർ മെതിലാജ്, എം.എ റേഡിയോ മലയാളം 98.6 എഫ്.എം സി.ഇ.ഒ അൻവർ ഹുസൈന് നൽകി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സാബു കെ.സി ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രദോഷ് കുമാർ പുസ്തക അവലോകനം നടത്തി. അടയാളം ഖത്തർ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ അധ്യക്ഷതവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി.ആർ. മനോജ്, ഷഫീഖ് അറക്കൽ, സിദ്ദിഹ, അൻസാർ അരിമ്പ്ര, കെ.പി. ഇഖ്ബാൽ, പി.ടി. യൂനസ് എന്നിവർ വായനാനുഭവം പങ്കുവെച്ചു.
തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുചർച്ചയിൽ ശ്രീനാഥ് ശങ്കരൻ കുട്ടി, എം.എ. സുധീർ, ഹുസൈൻ കടന്നമണ്ണ, മുർഷിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരൻ റഷീദ് കെ. മുഹമ്മദ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. അടയാളം സെക്രട്ടറി ഷംന ആസ്മി സ്വാഗതവും ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് ഫോറം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി മുരളി വാളൂരാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.