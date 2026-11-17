സാറ്റ് പരീക്ഷ പരിശീലനവുമായി എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾtext_fields
ദോഹ: സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾക്കായി എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'ക്രാക്കിങ് ദി സാറ്റ്: സ്മാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പാത്ത്വേസ് ടു ടോപ്പ് യു.എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്' എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകനും അക്കാദമിക് മെന്ററുമായ ഹഷ്മത് ഖാൻ സെഷന് നേതൃത്വം നൽകി.
സാറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഘടന, തയാറെടുപ്പ്, ഫലപ്രദമായ സമയക്രമീകരണം, പരീക്ഷാ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു സെഷൻ. ആവശ്യമായ ഉപരിപഠന അവസരങ്ങൾ, ലാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി.