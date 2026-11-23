ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിൻ സയിദ് ഇസ് ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇസ് ലാമിക പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫരീജ് ബിൻ ഉംറാനിലെ മസ്ജിദ് മർയം ബിൻത് ഖലീഫ അൽ അത്വിയ്യയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ അബ്ദുൽ ഹകീം നദ്വി 'ഖുർആനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും' എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വക്റ ഡി.പി.എസ് സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള മസ്ജിദ് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൽ നടന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ എം.ഐ. അബ്ദുൽ അസീസ് “വ്യക്തി സംസ്കരണം: സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്” എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.ആർ.എസ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ, ടി.കെ. ഖാസിം എന്നിവർ പരിപാടികളിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. മുഹമ്മദലി, പി.എം. റഷീദലി, ഇ.കെ. കബീർ, വി.കെ. നൗഫൽ, ഷാനവാസ് ഖാലിദ്, ജാഫർ, പി. അബ്ദുല്ല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.