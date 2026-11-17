റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പ്; ഇന്ത്യ എ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് സ്വീകരണംtext_fields
ദോഹ: റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ദോഹയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ എ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ദോഹ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. നവംബർ 19 മുതൽ 29 വരെ ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം പങ്കെടുക്കും.
ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആഷിഫ് ഹമീദ്, സഫീറു റഹ്മാൻ, ഹൈദർ ചുങ്കത്തറ, കെ.ആർ. ജയരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും മറ്റ് അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയും സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫിനെയും സ്വീകരിച്ചു. ടീമിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച ഖത്തർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ നന്ദി അറിയിച്ചു.