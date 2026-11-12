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    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

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    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യവരെ ആ​ദ​രിക്കും
    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
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    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സംസാരിക്കുന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) ദ്വി​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ 'ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ദി​നം -2026' വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ശ്രീ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ 19 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കും. ശ്രീ​ല​ങ്ക, നേ​പ്പാ​ൾ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഐ.​എ​ൽ.​ഒ, വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ജ​യ് വാ​ര്യ​രും ദി​വ്യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 1984 -ൽ ​ആ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, യു​വ​ജ​ന ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    എം​ബ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ ഖോ​ർ, റാ​സ് ല​ഫാ​ൻ, ദു​ഖാ​ൻ, സ​ന​യ്യ, ഷ​ഹാ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭീ​മ ത​കാ​ഫു​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ജ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കാ​ഞ്ചാ​ണി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ ,ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ, ആ​ശ്ര​യ ആ​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മി​നി സി​ബി, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ഭാ​ര​തി, ജ​യി​ൽ വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഡൊ​മ​സ്റ്റി​ക് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​ലാം​മ്പ​രി സു​ശാ​ന്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - ICBF Day Celebration on Friday
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