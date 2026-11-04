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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ആ​ഘോ​ഷം 1,000 കി​ലോ കേ​ക്ക് ആണ് നി​ർ​മിക്കുന്നത്

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    ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ധു​രം പ​ക​രാ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ തയാറാക്കുന്ന കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങ്

    ദോ​ഹ: ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ധു​രം പ​ക​രാ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കേ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങ് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി.​ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫ്ര​ഷ് ബേ​ക്ക​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,000 കി​ലോ കേ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ളാ​ണ് മി​ക്സ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജി​ഞ്ച​ർ പീ​ൽ, കാ​ൻ​ഡി​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട് പീ​ൽ, വാ​ൾ​ന​ട്ട്, ഡ്രൈ​ഡ് ബ്ലാ​ക്ക് ക​റ​ന്റ്, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​യ്‌​സി​ൻ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, റെ​ഡ് ചെ​റി, ടൂ​ട്ടി ഫ്രൂ​ട്ടി, ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം ഡ്രൈ ​ഫ്രൂ​ട്ട്സും മ​റ്റ് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ളും ചേ​ർ​ത്താ​ണ് രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026-ലെ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്ക് ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ 10 വ്യ​ത്യ​സ്ത രു​ചി​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ളും 8 ഇ​നം ഡ്രൈ ​കേ​ക്കു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കേ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ ഹൈ​ജീ​ൻ റേ​റ്റി​ങ് നി​ല​വാ​രം പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത നി​റ​ങ്ങ​ളും ഫ്ലേ​വ​റു​ക​ളും മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, ട്രാ​ൻ​സ് ഫാ​റ്റ് ഫ്രീ ​ഫാ​റ്റും ഫാ​ർ​മ​ഗ്രേ​ഡ് ഷു​ഗ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​നി​ര ചേ​രു​വ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കേ​ക്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രി​സ​ർ​വേ​റ്റീ​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ചേ​ർ​ക്കാ​തെ​യും ഫു​ഡ് ഗ്രേ​ഡ് പേ​പ്പ​റു​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ക്കി​ങ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് കേ​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത രു​ചി​ക​ളി​ലും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ലും കേ​ക്കു​ക​ൾ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, സി.​ഒ.​ഒ ഹ​രീ​ഷ്, ഡി.​ജി.​എം സൂ​ര​ജ്, ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. പി.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ദി​ഖ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷം​സീ​ർ, മാ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ന​വാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Grand Mall Cake Mixing
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