ഫോക്കസ് ഖത്തർ ക്യാമ്പയിൻ സമാപനവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് മീറ്റുംtext_fields
ദോഹ: പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കും പുതിയ ദിശയും പ്രവർത്തന അജണ്ടയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോക്കസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഖത്തർ റീജിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ‘കോസ് യു മാറ്റർ’ ക്യാമ്പയിൻ സമാപനവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ദോഹയിലെ ഐബിസ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ഫോക്കസ് ഖത്തർ സി.ഇ.ഒ സഫീറുസ്സലാമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫോക്കസ് ഖത്തർ ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ അമീനുറഹ്മാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സി.ഒ.ഒ ഡോ. റസീൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി.
മാറിവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനരീതികളിലും മുൻഗണനകളിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പരിപാടി ചർച്ച ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത പ്രവർത്തനരീതികൾക്കപ്പുറം പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം, കുടുംബങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തി എന്നിവക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പുതിയ പ്രവർത്തന മാതൃകകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിഷയാവതരണത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടർന്ന് നടന്ന ഓപ്പൺ ഫോറം ചർച്ചക്ക് ഫോക്കസ് ഖത്തർ പി.ആർ മാനേജർ ഷഫീഖ് നേതൃത്വം നൽകി. വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിർദേശങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി സംഘടനകൾക്ക് കൂടുതൽ സജീവമായി ഇടപെടാനും പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകാനും ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.
പരിപാടിയിൽ ഫോക്കസ് ഖത്തർ സി.എഫ്.ഒ ആഷിഖ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഹാഫിസ് ഷബീർ, റാഷിഖ് ബക്കർ, ഫഹ്സിർ റഹ്മാൻ, ത്വാഹ മുഹമ്മദ്, അൻസബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.