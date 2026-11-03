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    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ "യു​റീ​ക്ക' സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സ്പോ

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    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ യു​റീ​ക്ക സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സ്പോ
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    ദോ​ഹ: ശാ​സ്ത്ര​വും ക​ല​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​നോ​ത്സ​വം 'യു​റീ​ക്ക 2026' സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സ്പോ നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ബോ​ധ​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ക്സ്പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​യ​മോ​ൻ ജോ​യി, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭൗ​തി​ക​ശാ​സ്ത്രം, ജീ​വ​ശാ​സ്ത്രം, പ​രി​സ്ഥി​തി​ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന മാ​തൃ​ക​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ്ര​പ​ഞ്ച​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ലാ​ന​റ്റേ​റി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി തെ​ളി​യി​ച്ച ആ​ർ​ട്ട് റൂം, ​ഗെ​യി​മി​ങ് റൂം, ​വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ 'ഗെ​യിം​സ് ആ​ൻ​ഡ് ചാ​ല​ഞ്ച​സ്' വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്നു. മെ​ഹ​ന്തി, ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്, ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 'എ​യ്ഡി​ങ് ഹാ​ർ​ട്സ്' വി​ഭാ​ഗ​വും എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

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    News Summary - 'Eureka' Science Expo Held at Noble International School
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