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    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

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    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
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    ദോ​ഹ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഡ​യ​ഡ്പോ​റ ഓ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം(​ഡോം ഖ​ത്ത​ർ) ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് മാ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സ്പീ​ഡ്ലൈ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന്യൂ ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ സ്പീ​ഡ്ലൈ​ൻ പ്രി​ന്റി​ങ് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി. സ്പീ​ഡ്ലൈ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. സ്പീ​ഡ്ലൈ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്പീ​ഡ്ലൈ​ൻ പ്രി​ന്റി​ങ് ഫാ​ക്ട​റി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ഹീ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ജി​ത്ത് മാ​ത്യു, ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​സി. നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ഹു​ൽ ശ​ങ്ക​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ബ്ഷ മു​ജീ​ബ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ദീ​പ്തി ശ​ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - DOM Qatar Organizes Blood Donation Camp
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