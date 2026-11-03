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Madhyamam
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    പ​ത്മ​ശ്രീ ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും

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    പ​ത്മ​ശ്രീ ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും
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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    പ​ത്മ​ശ്രീ ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് കാ​ട്ടു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ക​ർ​ഷ​ക​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ഷ​വും ചി​ങ്ങ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ പ​ത്മ​ശ്രീ ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ല്‍ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി. വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ തി​ര​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, രാ​മ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഏ​റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ര​മാ​വ​ധി ജൈ​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ല​താ കൃ​ഷ്ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ജി​ഷ ഷി​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Awards to be Instituted in the Name of Padmashri Cheruvayal Raman for Best Farmers
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