Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്ര​വാ​സി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ ബാ​ധ്യ​ത മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റേ​ത്- സി​ദ്ദി​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ ബാ​ധ്യ​ത മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റേ​ത്- സി​ദ്ദി​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ മാ​ത്രം പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വാ​സി നേ​താ​വ് സി​ദ്ദി​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന ക്ലെ​യിം അ​നു​പാ​ത​വും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള മു​ൻ​ക​രാ​റു​ക​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​ദ്ധ​തി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Responsibility for expatriate schemes lies with the previous government
    Next Story
    X