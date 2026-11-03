Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​വി. ഷം​സീ​ർ, ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ർ​ഷി​ദ് പ​ട​ക​ത്ത്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും 2026-2029 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ൽ ഖു​റം റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ന​വ്വ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം നാ​ഷf​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ഷം​സീ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഒ​മേ​ഗ ഗ​ഫൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, കെ.​വി. റം​ഷാ​ദ്, സു​ഭാ​ഷ്, സ​മീ​ർ മ​ത്ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​വി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സു​ഭാ​ഷ് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം). കെ.​വി. ഷം​സീ​ർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ർ​ഷി​ദ് പ​ട​ക​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ബി.​എം. ഷി​ഹാ​ബ്, യ​ഹി​യ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), ന​ബീ​ൽ ബി​സ്മി, ഷാ​ഫി, ല​ബി റ​ഹ്മാ​ൻ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ).

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - PCWF Muscat Committee Office Bearers Selected
    Next Story
    X