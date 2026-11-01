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    ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം

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    ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം
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    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2026 മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ച​ല​ചി​ത്ര​താ​ര​വും ഹാ​സ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​നു​മാ​യ ജ​യ​രാ​ജ് വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ കെ.​എ. പ്ര​ത്യേ​കാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഇ.​എം. ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് കി​ഴി​ങ്ങ​ര, ന​ജീ​ബ് കെ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.​പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Oman Thrissur Organization Hosts Onam Celebrations
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