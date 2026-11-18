മത്ര സൂഖിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആലം ഭായ് വിടവാങ്ങിtext_fields
മത്ര: സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആലം ഭായ് ഇനി ഓർമകളിൽ. മത്ര സൂഖിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി നൂറുൽ ആലം (45) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് താമസസ്ഥലത്ത് അന്തരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയ അദ്ദേഹം, പതിവായി നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാറുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിളിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
മത്ര സൂഖിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന നൂറുൽ ആലമിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം കച്ചവടക്കാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഒരുപോലെ വലിയ നൊമ്പരമായിരിക്കുകയാണ്. സ്വദേശി-വിദേശി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തോടെയും തമാശകളോടെയും പെരുമാറിയിരുന്ന അദ്ദേഹം സൂഖിലെ ജനകീയ മുഖമായിരുന്നു. സൂഖിലെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുമായും വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
റമദാൻ മാസമെത്തിയാൽ മത്ര സൂഖ് ദർവാസയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കുമായി ആലം നടത്തുന്ന ഇഫ്താർ സംരംഭം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അർബാന തൊഴിലാളിയായ അദ്ദേഹം, തന്റെ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ ഈ ജനകീയ ഇഫ്താർ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയോടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ മുറിച്ച് പാക്കറ്റുകളിലാക്കി നോമ്പ് തുറക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് വിളമ്പാൻ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിന്നു. സ്വദേശി വീടുകളിലെ അടുക്കളകളിൽ വരെ കയറിച്ചെല്ലാൻ തക്കവണ്ണം നാട്ടുകാരുമായി ഹൃദ്യമായ ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അപൂർവ്വ പ്രവാസികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നൂറുൽ ആലം. മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സമീപത്തെ സ്വദേശി വീടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന കവ കജ്ജൂറുമൊക്കെ ഇഫ്താറിന് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു.
സദാ സമയവും നർമ്മം തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകളുമായി സൂഖിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ആലം ഭായിയുടെ വിയോഗം തങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു.
നന്മ നിറഞ്ഞ ആ ഓർമ്മകൾ മത്ര സൂഖിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും മായാതെ നിൽക്കും.