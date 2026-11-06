ഇൻകാസ് സലാല ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഇൻകാസ് സലാല ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - INCAS Salalah Protests NORKA Insurance Hike
സലാല: ഇൻകാസ് സലാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇൻകാസ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഹരികുമാർ ചേർത്തല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സലിം കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സിറാജ് സിദാൻ, ഹരീഷ് കുമാർ, സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബാബു കുറ്റ്യാടി സ്വാഗതവും വിജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് ഫീസ് വർധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം അയക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story