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    ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 30ന്

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    ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 30ന്
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    ​മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2026’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ട് വ​രെ ന​ട​ക്കും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ന​ട​നും കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ ജ​യ​രാ​ജ് വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ കെ.​എ. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ.​എം. ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ച​ട​ങി​ൽ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണ​സ​ദ്യ സം​ഘ​ട​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ഭ​ക്ഷ​ണ കൂ​പ്പ​ൺ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് സ​ദ്യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Oman Thrissur Organization's Onotsavam on the 30th
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