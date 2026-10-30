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    വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ കുവൈത്ത്: ‘ശ്രാവണം' ഇന്ന്

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    വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ കുവൈത്ത്: ‘ശ്രാവണം ഇന്ന്
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    കുവൈത്ത്‌സിറ്റി: വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ (ഡബ്ല്യ.എം.സി) കുവൈത്ത് പ്രൊവിന്‍സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഓണം-കേരള പിറവി ദിനാഘോഷവും വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ഫഹാഹീല്‍ കാലിക്കറ്റ് ലൈവ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ 'ശ്രാവണം- 2026' എന്ന പേരില്‍ രാവിലെ പത്ത് മുതലാണ് പരിപാടി.

    ഈ വര്‍ഷം 10-12 ക്ലാസുകളില്‍ വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള മെമെന്റോ, ഡബ്ല്യു.എം.സി കേരള പിറവിയോടെ അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ റീല്‍സ് മത്സരത്തിലെ വിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം എന്നിവ ചടങ്ങിൽ കൈമാറും. തിരുവാതിര, സെമി ക്ലാസിക്കല്‍ ഡാന്‍സുകള്‍, തുടങ്ങി വിവിധയിനം കലാപരിപാടികളും നടക്കും.

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