Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസി രജിസ്റ്റേഷൻtext_fields
bookmark_border
News Summary - Samajam Gets Embassy Registration
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റേഷൻ. രജിസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രക്ഷാധികാരി തോമസ് പള്ളിക്കൽ, ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരം, രമേശൻ കരിക്കൻ,ജിജി വടശേരിക്കര, ഷിജു ഓതറ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.
കുവൈത്തിൽ പ്രവാസജീവിതം നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സംഘടനയിൽ ചേരാം. മലയാളികളുടെ പൊതു കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അംഗത്വ കാമ്പയിൻ സജീവമാക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story