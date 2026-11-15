Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    സലാം കളനാടിന്റെ കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു


    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പ്രവാസിയും കാസർകോട് കളനാട് സ്വദേശിയുമായ സലാം കളനാടിന്റെ ആദ്യ കവിത സമാഹാരം ‘മടക്കപ്രവാസം’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

    എഴുത്തുകാരനും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംങ്‌ ജേർണലിസ്റ്റുമായ കവി കുഴൂർ വിത്സൻ, മീഡിയ വൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കറസ്‌പോണ്ടന്റ് എം.സി.എ നാസറിനു കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. അഷ്‌റഫ്‌ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. റാഫി പള്ളിപ്പുറം പുസ്തകം സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി.

    ഡോ.അബുബക്കർ, സജ്‌ന അബ്ദുള്ള, മധുസൂദനൻ, അബൂബക്കർ തിരൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 42 കവിതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമാഹാരം സൈകതം ബുക്സ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Poetry collection released
    Next Story
    X