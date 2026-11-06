കെൻസ് ഏഷ്യൻ സോക്കർ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന്

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കെൻസ് ഏഷ്യൻ സോക്കർ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Kuwait Soccer Fest Ahmadi Arena
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെൻസ് സിൽവർ സ്റ്റാർസ് സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സോക്കർ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന്. വൈകീട്ട് 3:30 മുതൽ അഹമ്മദി അറീനയിലാണ് മൽസരം. കുവൈത്തിലെ 16 പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും.
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിന്നും താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന മികച്ച ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളെ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചു.
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