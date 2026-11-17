Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
പരിസ്ഥിതി സന്ദേശവുമായി ഐ.എ.കെ ചിൽഡ്രൻസ് ഫോറം ബീച്ച് ശുചീകരണംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Idukki Association Cleans Beach
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ശിശുദിനാഘോഷ ഭാഗമായി ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (ഐ.എ.കെ) ചിൽഡ്രൻസ് ഫോറം ബീച്ച് ശുചീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഐ.എ.കെ മുൻ പ്രസിഡന്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജോബിൻസ് ജോസഫ് കുട്ടികൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി. പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പ്രഭാകരൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺലി തുണ്ടിയിൽ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ബിനു ആഗ്നൽ, മുതിർന്ന അംഗവും മുൻ പ്രസിഡന്റും നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജിജി മാത്യു, മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബിൻ തോമസ്,റിച്ച എൽസ ബിജോ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
ചിൽഡ്രൻസ് ഫോറം കൺവീനർ ഗ്രൈസ ഉസേപ്പച്ചൻ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് കൺവീനർമാരായ ആഞ്ചല ആഗ്നൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഐ എ കെ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഷിജു ബാബു, സെക്രട്ടറി ടെറൻസ് ജോസ് എന്നിവർ പരിപാടി ഏകോപിപ്പിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story