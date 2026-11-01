Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഇൻഫോക് -ശിഫ അൽ ജസീറ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    പരിപാടിയിൽ രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെയും കൃത്യമായ പരിശോധനകളുടെയും പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു
    ഇൻഫോക് -ശിഫ അൽ ജസീറ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്), ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെയും കൃത്യമായ പരിശോധനകളുടെയും പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു.

    ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മോണ ഹസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ.ആദിത്യ രാജേന്ദ്രൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു. ഡോ.പുഷ്പലത സ്തനപരിശോധനയുടെ ആവശ്യകതയും ശരിയായ പരിശോധനാരീതിയും പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇൻഫോക് പ്രസിഡന്റ് വിജേഷ് വേലായുധൻ ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഉപഹാരം കൈമാറി.

    ശിഫ അൽ ജസീറ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ വിജിത്ത് വി നായർ, നൈമ അയ്യൂബ്, ഷാജഹാൻ, ഇൻഫോക് ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാ, ജോ.സെക്രട്ടറി നിസ്സി മാത്യു, സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടി ഏകോപിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - INFOC - Shifa Al Jazeera Conduct Breast Cancer Awareness Class
    Next Story
    X