ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

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ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - 5 people arrested with drug products
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലഹരിമരുന്നുകളും മാനസികനിലയെ ബാധിക്കുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി നാല് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ. 60 ഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ, 50 ഗ്രാം ഷാബു (മെത്താംഫെറ്റമൈൻ), ലഹരി ലായനിയിൽ മുക്കിയ 45 കടലാസുകൾ, 10 ക്യാപ്റ്റഗൺ ഗുളികകൾ, രണ്ട് ത്രാസുകൾ എന്നിവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും വിൽപ്പനക്കുമായാണ് പിടിയിലായവർ ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പ്രതികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളെയും നിയമനടപടിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
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