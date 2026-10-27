Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ആഗോള ദൈവദശക പാരായണം

    text_fields
    bookmark_border
    ആഗോള ദൈവദശക പാരായണം
    cancel

    ദുബൈ: ലോകസമാധാനം, സമത്വം, മാനവികത എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള ദൈവദശക പാരായണത്തിലും കുടുംബപ്രാർഥനയിലും യു.എ.ഇയിൽ ഗുരുവിചാരധാരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. ഗുരുവിചാരധാര പ്രസിഡന്‍റ് പി.ജി. രാജേന്ദ്രൻ പ്രാർഥനാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ഷാജി ശ്രീധരൻ, വന്ദന മോഹൻ, ലളിത വിശ്വംഭരൻ, രാഗിണി മുരളീധരൻ, വിനോദ്, പ്രദീപ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, ദിവ്യമണി, സഞ്ജു, മനീഷ്, ഉന്മേഷ്, മണിമിത്തൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചന്ദ്രബാബുവും മഞ്ജു ഷാജിയും നേതൃത്വം നൽകി. ഒ.പി. വിശ്വംഭരൻ സ്വാഗതവും പ്രഭാകരൻ പയ്യന്നൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Global recitation of Daiva Dasakam
    Next Story
    X