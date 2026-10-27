ആഗോള ദൈവദശക പാരായണം

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ആഗോള ദൈവദശക പാരായണംtext_fields
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News Summary - Global recitation of Daiva Dasakam
ദുബൈ: ലോകസമാധാനം, സമത്വം, മാനവികത എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള ദൈവദശക പാരായണത്തിലും കുടുംബപ്രാർഥനയിലും യു.എ.ഇയിൽ ഗുരുവിചാരധാരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. ഗുരുവിചാരധാര പ്രസിഡന്റ് പി.ജി. രാജേന്ദ്രൻ പ്രാർഥനാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഷാജി ശ്രീധരൻ, വന്ദന മോഹൻ, ലളിത വിശ്വംഭരൻ, രാഗിണി മുരളീധരൻ, വിനോദ്, പ്രദീപ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, ദിവ്യമണി, സഞ്ജു, മനീഷ്, ഉന്മേഷ്, മണിമിത്തൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചന്ദ്രബാബുവും മഞ്ജു ഷാജിയും നേതൃത്വം നൽകി. ഒ.പി. വിശ്വംഭരൻ സ്വാഗതവും പ്രഭാകരൻ പയ്യന്നൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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