Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എസ്.എൻ.സി.എസ് ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് 2026-27 ഉദ്ഘാടനവും സാംസ്കാരിക സന്ധ്യയും സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.എൻ.സി.എസ് ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് 2026-27 ഉദ്ഘാടനവും സാംസ്കാരിക സന്ധ്യയും സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എസ്.എൻ.സി.എസ് ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് 2026-27 ഉദ്ഘാടനവും ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    മനാമ: ശ്രീ നാരായണ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ബഹ്റൈൻ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് 2026-27 പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനവും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി ബി.എഫ്.സി മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം തലവൻ അനൂപ് പ്രസന്നകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് കൺവീനർമാരായ അമൃത അമ്പിളി സ്വാഗതവും അക്ഷയ് പ്രസാദ് ആമുഖ പ്രസംഗവും നടത്തി. ചെയർമാൻ സുനീഷ് സുശീലൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കെ.പി, വൈസ് ചെയർമാൻ അനിയൻ നാണു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശ്രേയ ശ്രീകാന്ത് മുഖ്യ അവതാരകയായി പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ഗൗരി നവീൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - SNCS Children's Wing organizes 2026-27 inauguration and cultural evening
    Next Story
    X