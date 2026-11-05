രാജേഷ് അടിമാലിയെ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചു

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രാജേഷ് അടിമാലിയെ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Rajesh Adimali received at the airport
മനാമ : ഒ.ഐ.സി.സി പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'സ്നേഹപൂർവ്വം പത്തനംതിട്ട പ്രവാസി സംഗമ'ത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ഗായകനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ രാജേഷ് അടിമാലിയെ ഭാരവാഹികൾ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചു.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ആറന്മുള എം.എൽ.എ അഡ്വ. അബിൻ വർക്കി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമതി അറിയിച്ചു.
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