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    പടവ് കുടുംബവേദി കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് മത്സരം – സീസൺ 4

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    പടവ് കുടുംബവേദി കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് മത്സരം – സീസൺ 4
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    മനാമ: പടവ് കുടുംബവേദി കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവരെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും. തുടർന്ന് ഓഫ്‌ലൈനായി നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിലൂടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സുനിൽ ബാബു: 3353 2669, മുസ്തഫ പട്ടാമ്പി: 3774 0774, ഉമ്മർ പാനായിക്കുളം: 3232 0318.

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