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    കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി

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    കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി
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    മുഹമ്മദ് മൊട്ടേമ്മൽ

    മനാമ: കോഴിക്കോട് നാദാപുരം വരിക്കോളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മൊട്ടേമ്മൽ (39) ഹൃദയാഘാതം മൂലം ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: അസ്മിറ. മക്കൾ: ഷെബിൻ ശ്യം, ഷെഫാസ്, ഷൈഖാൻ മറിയം. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ബഹ്‌റൈൻ കെ.എം.സി.സി മയ്യിത്ത് പരിപാലന വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു.

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    News Summary - Kozhikode Resident Mohammed Mottammal Passes Away in Bahrain
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