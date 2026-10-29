കെ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ രിഫായി ദഫ് റാതീബ് നാളെ

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കെ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ രിഫായി ദഫ് റാതീബ് നാളെtext_fields
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News Summary - KCF Bahrain Organizes Annual Rufai Duf Rateeb in Gudaibiya
മനാമ: കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (കെ.സി.എഫ്) കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തോളമായി നടത്തിവരുന്ന രിഫായി ദഫ് റാതീബ് ജൽസ നാളെ രാത്രി 6:30 ന് ഗുദൈബിയ- ഹൂറ ചാരിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും.
പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനും, സമസ്ത മുല്ലേരിയ മേഖല പ്രസിഡന്റും, ജാമിഅ സഅദിയ്യ മുദരിസുമായ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സഅദി ദേലംപാടി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ചാരിറ്റി ഹാളിൽ വിശാലമായി ഒരുക്കിയ സദസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി ചേർന്ന അന്തിമ യോഗത്തിൽ ദഫ് റാതീബ് സമിതി ഭാരവാഹികൾ, കെ.സി.എഫ് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, മറ്റു സോൺ-സെക്ടർ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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