ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നാടൻ പന്ത് കളി: മുട്ടമ്പലം ജേതാക്കൾ

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ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നാടൻ പന്ത് കളി: മുട്ടമ്പലം ജേതാക്കൾtext_fields
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News Summary - Federation Cup National Ball Game
മനാമ : ബഹ്റൈൻ കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആറാമത് ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നാടൻ പന്ത് കളിയിൽ നെല്ലിക്കൽ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുട്ടമ്പലം ടീം ജേതാക്കൾ ആയി. വിജയികൾക്ക് ചേരിയിൽ സി. ഡി. പുരുഷോത്തമൻ മെമ്മോറിയൽ ഏവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിയും, ക്യാഷ് അവാർഡും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് കോയിത്തറ കെ. എ. എബ്രഹാം മെമ്മോറിയൽ ഏവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിയും, എം. സി. കുരുവിള മണ്ണൂർ മെമ്മോറിയൽ ഏവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിയും ക്യാഷ് അവാർഡും സമ്മാനിച്ചു. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാർക്ക് വ്യക്തിഗത സമ്മാനങ്ങളും നൽകി.
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