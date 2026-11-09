ലുബൈന ഇബ്രാഹീമിനും ഭർത്താവ് ശഫീഖിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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ലുബൈന ഇബ്രാഹീമിനും ഭർത്താവ് ശഫീഖിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
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News Summary - farewell
മനാമ: ബഹ്റൈൻ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്രസമിതി അംഗം ലുബൈന ഇബ്രാഹീമിനും ഭർത്താവ് ശഫീഖിനും ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നല്കി. പ്രസിഡൻ്റ് സുബൈർ എം.എം അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ഇരിങ്ങൽ, അസി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ, കേന്ദ്ര സമിതി അംഗങ്ങളായ അനീസ് വി.കെ, റഷീദ സുബൈർ, വനിത വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ശബീഹ ഫൈസൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈമില നൗഫൽ, പി.എസ്. എം ശരീഫ്, ഫസലു റഹ്മാൻ, സൗദ പേരാമ്പ്ര, ഷമീർ ബാബു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ലുബൈന ഇബ്രാഹിം, ശഫീഖ് എന്നിവർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ജനറല് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് മുഹിയുദ്ദീൻ സ്വാഗതമാശംസിക്കുകയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഈദ് റമദാൻ നദ്വി സമാപനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു.
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