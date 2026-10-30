ഐ.സി.എഫ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് സെന്റിനറി ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു

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ഐ.സി.എഫ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് സെന്റിനറി ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Centenary Gift Presented to Family Health Center by ICF
മനാമ: സമസ്ത സെൻ്റിനറിയുടെ ഭാഗമായി ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ വെൽഫെയർ സമിതിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ചെറുവണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആവള യൂനിറ്റ് എസ്.വൈ.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവള ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് സെന്റിനറി ഉപഹാരമായി വാട്ടർ കൂളറും കസേരകളും നൽകി.
കോഴിക്കോട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുനീർ എരവത്ത് സമർപ്പണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ജാസ്മിൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി.വി രാജേഷ് മാസ്റ്റർ, ഹകീം മുസ്ല്യാർ, അസീസ് മാസ്റ്റർ കൂരാച്ചുണ്ട്, ബിനീഷ് ആവള, കരീം നിസാമി കൈപ്രം, ഇസ്മാഈൽ മണമൽ, വി.കെ നാരായണൻ, എച്ച് ഐ പ്രസാദ്, ജെ.എച്ച് ഐ മുസ്തഫ സംസാരിച്ചു. ലത്വീഫ് സഖാഫി സ്വാഗത വും അശ്റഫ് സി.കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു
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