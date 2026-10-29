പാക്ട് രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് നാളെ

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പാക്ട് രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് നാളെtext_fields
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News Summary - Pact blood donation camp tomorrow
മനാമ: പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയേറ്റർ (പാക്ട്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് നാളെ രാവിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്കിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം 39871460, 3914 3350, 3914 3967, 39837087.
മനാമ: പാലക്കാട് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ തിയേറ്റർ (പാക്ട്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് നാളെ രാവിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്കിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം 39871460, 3914 3350, 3914 3967, 39837087.
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